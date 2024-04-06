التشكيل الرسمي لمباراة نهائي كأس ملك إسبانيا

كشف إرنستو فالفيردي، مدرب أتلتيك بيلباو، عن التشكيل الأساسي لمواجهة ريال مايوركا، اليوم السبت، في نهائي كأس ملك إسبانيا، على ملعب لا كارتوخا.

وبلغ أتلتيك بيلباو، نهائي البطولة، على حساب أتلتيكو مدريد، أما ريال مايوركا فصعد للمباراة النهائية بعد تجاوز عقبة ريال سوسييداد.



تشكيل أتلتيك بيلباو

حراسة المرمى: أجيرزابالا

الدفاع: بيريشيتش، باريديس، فيفيان، دي ماركوس

الوسط: باردوس، إينيجو رويز، إينياكي ويليامز، سانسيت، نيكو ويليامز

الهجوم: جوروزيتا

تشكيل ريال مايوركا

حراسة المرمى: جريف

الدفاع: جونزاليس، فالخينت، رايلو، كوبتي، لاتو

الوسط: رودريجيز، كوستا، داردر

الهجوم: لارين، موريكي