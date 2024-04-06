الأنبا عمانوئيل يقدم التهنئة بعيد الفطر المبارك لرئيس مدينة سفاجا

استقبل اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم، وفد كنسي برئاسة نيافة الأنبا عمانوئيل، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، وضم الوفد كلا من القمص يؤانس أديب، وكيل المطرانية لمحافظة البحر الأحمر، وراعي كنيسة القديس يوسف، بالغردقة، والقمص بوليس فاروق.

وقدم الوفد الكنسي التهنئة لرئيس المدينة، باسم أسرة للإيبارشية وكافة قيادات وأبناء سفاجا بعيد الفطر المبارك، مؤكدين تميز شعب مصر برسوخ ومتانة الوحدة الوطنية، وخصوصية وعمق مشاعر الود والمحبة التي تجسد الروح المصرية السمحة التي يشهد التاريخ عليها والتي كانت وستظل دوما حائط الصد القوى والحصن الحصين، الذي تتهاوى أمامه أي محاولات للفرقة ومواجهة كيد المتربصين بتماسك ووحدة النسيج الوطني من أبناء الشعب المصر

وعبر رئيس المدينة عن شكره للقيادات الكنسية، وتقديره لهذه الزيارة واللفتة الطيبة التي تجسد بشكل أصالة وتماسك الشعب المصري، وأن أعيادنا ومناسباتنا واحدة، وعلى قلب رجل واحد خلف قيادتنا السياسية لحفظ وصون أمن واستقرار مصر، ومواصلة جهود التنمية في كافة القطاعات والمجالات.