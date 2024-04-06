تكريم الفائزين في مسابقة أوائل الطلبة بمدارس سفاجا

شهد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا،، احتفالات تكريم أوائل الطلبة الذين حصلوا على مراكز متقدمة في مسابقة أوائل الطلبة والتي نظمتها الإدارة التعليمية بسفاجا والتنسيق مع حزب مستقبل وطن بسفاجا، في قاعة نقابة المعلمين.

جاء ذلك بحضور كمال عبد الوهاب بكير مدير إدارة سفاجا التعليمية، والأستاذ زكريا داخلي رئيس مجلس الأمناء بسفاجا، وعبده إسماعيل ابوجبل نقيب المعلمين بمدينة سفاجا، ونصر لمعي نقيب المعلمين بالبحر الأحمر، وعبد الصبور باشا الأمين العام لحزب مستقبل وطن بسفاجا، وعلي حسن مدير مكتب الخدمات بإدارة سفاجا التعليمية، وعبد الرحيم المواس مدير إدارة التربية الاجتماعية بسفاجا.

قدم رئيس المدينة جوائز مالية بلغت قيمتها 17000 مقدمة من النواب تم توزيعها على 9 طالبات بواقع 1890 جنيها للطالبة لطالبات الشهادة الثانوية وذلك عقب حصولهم على مركز أول على مستوى المحافظة، وتم تكريم ٣٨ طالبا ومديرا ومشرفا بمنحهم دروعا بدرع لكل منهم مقدمه من حزب مستقبل وطن، من بينهم طلاب مدرسة عمرو بن العاص لحصولهم على مركز ثان على مستوى المحافظة، ومدرسة علي بن أبي طالب الابتدائية ولحصولهم مركز أول على إدارة سفاجا التعليمية، ومدرسة المستقبل الابتدائية عقب فوزها بالمركز ثان على مستوى إدارة سفاجا التعليمية.

هنأ رئيس المدينة الطلاب المتفوقين لتحقيقهم المراكز المتقدمة في مسابقة أوائل الطلبة، وأعرب عن تقديره لأسر الطلاب المتفوقين لمعاونتهم على تحقيق هذا النجاح، الذي يعود نتاج منظومة متكاملة من الجهد والتعب والتركيز، مشيرا إلى أن ما حققه الطلاب خطوة أولى في مسيرة حياتهم العملية.