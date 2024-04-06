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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص

عيد الفطر
عيد الفطر

تعد الإجازات والعطلات الرسمية من بين الإجازات التي ينتظرها الموظفون سواء فى القطاع الخاص أو الحكومي، حيث يسعى الكثير منهم للاستفادة منها من خلال السفر والتنزه والخروج مع العائلة.

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وتعتبر  العطلات والإجازات الرسمية من بين الأمور المهمة التى تشغل بال المواطنين حيث أن الإجازات الوطنية والرسمية تعد إجازة مدفوعة الأجر.


موعد إجازة عيد الفطر

ووفق قرار الحكومة  بشأن إجازة عيد الفطر 2024 ستكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل عام 2024م حتى يوم الأحد الموافق 14 من شهر أبريل عام 2024م، إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص 


وبالنسبة للقطاع الخاص، فقد أعلن وزير العمل حسن شحاتة، إعتبارًا من يوم الثلاثاء،الموافق 9 أبريل 2024 ،حتى يوم الأحد ،الموافق 14 أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الفطر المُبارك، وذلك للعاملين بـ القطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003،على أن يُحتسب يوم الأحد الموافق 14 إبريل 2024، من رصيد الأجازت السنوية للعامل فى القطاع الخاص.

وفلكيا سيكون يوم الثلاثاء 2024/4/9 م هو المتمم لشهر رمضان 1445 هجريا ، وبذلك تكون غرة شهر شوال 1445 هجريا فلكياً يوم الأربعاء 2024/4/10 (عيد الفطر المبارك).

موعد صلاة عيد الفطر 2024

- القاهرة 5:59

- الجيزة 5:58

- الإسكندرية 6:02

- بورسعيد 5:53

- السويس 5:53

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-الإسماعيلية 5:53

-دمياط 5:55

-السلوم 6:21

-نويبع 5:45

-حلايب 5:42

-شلاتين 5:46

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