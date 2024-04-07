فودة يتابع أسعار معرض "أهلا بالعيد" بمدينتي شرم الشيخ وطور سيناء

تفقد اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم السبت، معرض "أهلاً بالعيد" بالسوق القديم بشرم الشيخ لتوفير السلع الغذائية المخفضة واحتياجات ومستلزمات عيد الفطر المبارك، وذلك لمتابعة تنفيذ توجيهاته بخصوص زيادة العارضين والمعروضات وإجراء تخفيضات بنسبة تتراوح من 30 الي 40 %.

وفي نفس السياق تابع المحافظ أيضا معرض إهلا بالعيد بطور سيناء بالسوق التجاري بطور سيناء لنفس الغرض وهو زيادة المعروضات والعارضين وتنوع المنتجات وإجراء تخفيضات اكثر.

رافق المحافظ خلال تفقده معر شرم الشيخ، اللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير المساعد، والمحاسب إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ.

وأشاد المحافظ بمعرض "أهلًا بالعيد" بمدينة شرم الشيخ وطور سيناء، وشدد المحافظ علي متابعة الأسعار وتوافر السلع وتنوعها بالمعرض، مع زيادة التنوع للمعروضات وزيادة العارضين، بهدف توفير كافة احتياجات مواطني المدينة الخاصة بالعيد، إضافة إلى السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق.

وشدد المحافظ علي أن تكون جميع منتجات المعرض تخضع لرقابة من قبل مديرية التموين، ومباحث التموين، وإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، للتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، موضحًا أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يعمل على مدار اليوم لتوفير كل ما يحتاج إليه المواطنين سواء كانت سلع غذائية، أو توفير الخدمات المختلفة.

وأشار إلى أن نسبة التخفيض في احتياجات ولازم عيد الفطر من الملابس تخطت الـ 30 %، بينما بلغت نسبة التخفيض في الكعك 40%، لتكون في مستوى الأسر الأكثر احتياجًا.

ومن جانبه، قال إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين، إن المعرض يضم كافة مستلزمات عيد الفطر من كعك، بسكويت، شوكولاتة، تمر، ملابس، أحذية، اكسسوارات، إضافة إلى السلع الغذائية، وجميعها بأسعار مخفضة.

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وأكد أن المعرض مستمر حتى نهاية العيد، ويجري متابعته يوميًا للتأكد من التزام التجار بنسب التخفيض، و جودة المنتجات المعروضة به

تخفيض الاسعار

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