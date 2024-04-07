مسؤول إسرائيلي: مضطرون لاتخاذ قرارات صعبة لإنجاز صفقة لتبادل الأسرى

كشف مسؤول إسرائيلي لهيئة البث العبرية أن الأوضاع تزداد صعوبة في هذه الأوقات على كيان وحكومة الاحتلال التي يقودها رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو.



وذكر المسؤول أنهم باتوا مضطرين في الكيان لاتخاذ قرارات صعبة لإنجاز صفقة التبادل للأسرى بعد مرور 6 أشهر من الحرب على غزة.

وأكد المسؤول الإسرائيلي أن الاحتجاجات تزيد الضغوط على الحكومة لعقد صفقة التبادل للأسرى.

يأتي ذلك فيما قالت شبكة سي إن إن الأمريكية أنه قد تظاهر آلاف المتظاهرين في تل أبيب ومدن كبرى أخرى مساء السبت مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة.



وعلى مدى أسابيع، أعرب الإسرائيليون عن إحباطهم المتزايد من طريقة تعامل نتنياهو مع الحرب وفشله في إعادة الأسرى المحتجزين في غزة.



قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إنها اعتقلت متظاهرا لقيامه بلكم وإصابة ضابط شرطة خلال مظاهرة مناهضة للحكومة في تل أبيب يوم السبت.

