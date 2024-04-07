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رئيس التحرير
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طلاب المعهد العالي للحاسبات بالأقصر يوزعون الهدايا على الأطفال مرضى السرطان|صور

صدى البلد

زار وفد من طلاب المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات بالأقصر مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان؛ لرسم الابتسامه على شفاه الأطفال، وتقديم الدعم المعنوي والنفسي للأطفال مرضى السرطان ممن يتلقون العلاج المجاني بأقسام المستشفى.

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واصطحب فريق العلاقات العامة بالمستشفى، وفد المعهد في زيارة لأقسام المستشفى؛ تعرّفوا خلالها على طبيعة تلقي الأطفال المرضى للخدمات الطبية وسبل الرعاية الصحية المختلفة وتصميماتث الغرف حتى يشعر الأطفال بأن المستشفى منزلهم الثاني  للشعور بالأمان وتحدى المرض لتحقيق الشفاء.


وخلال الفعالية، أكد وفد من طلاب المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات على اعجابهم الشديد بالخدمات الطبية المجانية المميزة  التى تتم داخل أقسام المستشفى المختلفة، والتي تساهم في إسعاد كبار السن، والأطفال مرضى السرطان والتى ترفع من معنوياتهم وأن الجميع بجوارهم خلال مشوارهم العلاجى.

من جانبه، رحب  محمود فؤاد ؛ الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان ، بوفد وفد من طلاب المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات بالاقصر، على دعمهم الأطفال مرضى السرطان ، موجهًا الشكر والتقدير لهم على حرصهم لزيارة مستشفى الأطفال وتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال.

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