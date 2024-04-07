مستشفى بيلنسون الإسرائيلي: حياة المرأة المصابة في هجوم قلقلية «خطيرة للغاية»

أعلن مستشفى بيلنسون الإسرائيلي، قبل قليل أن المرأة الإسرائيلية المصابة بالرصاص، صباح اليوم الأحد، في هجوم إطلاق النار الذي وقع شرق قلقيلية، في حالة خطيرة للغاية وحياتها في خطر.

وصباح اليوم، أفاد الناطق العسكري الإسرائيلي بحدوث إطلاق نار على حافلة إسرائيلية قرب قرية النبي إلياس شرق قلقيلية والجيش دفع بتعزيزات، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وذكرت صحف عبرية بحدوث استنفار لقوات الاحتلال في موقع عملية إطلاق النار التي وقعت شرق قلقيلية قبل قليل واستهدفت حافلة للمستوطنين.

وذكرت مصادر عبرية أنه من بين الإصابات في عملية إطلاق النار قرب النبي الياس شرق قلقيلية إصابة خطيرة.

وافاد الإسعاف الإسرائيلي بإصابة إسرائيليين في إطلاق نار استهدف حافلة شرق مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية.