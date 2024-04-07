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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد البشارة المجيد

عيد البشارة
عيد البشارة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأحد الموافق 7 إبريل، بتذكار بشارة العذراء مريم، حسب الـسنكسار ( تاريخ الكنيسة ) في اليوم التاسع والعشرين من شهر برمهات، حيث أرسل الله رئيس الملائكة الجليل جبرائيل للقديسة مريم ليبشرها بـ “الميلاد المجيد”.

عيد البشارة المجيد 

عيد البشارة المجيد 

ويعد عيد البشارة من حيث ترتيب أحداث ميلاد يسوع، هو “أول الأعياد” عند الأقباط، لذلك الآباء يسمونه رأس الأعياد، وآخرين يطلقون عليه نبع الأعياد أو أصلها، وأيقونة البشارة يظهر بها الملاك جبرائيل وهو يبشر السيدة العذراء بميلاد المسيح.

 العيد معروف كنسيا بـ "حلول السيد المسيح" في بطن العذراء، وتروي الكتب المسيحية: عندما أُرسل رئيس الملائكة جبرائيل إلى العذراء مريم بمدينة ناصرة في فلسطين.

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وعندما دخل الملاك قال لها حسب الكتاب المقدس: «لاَ تَخَافِي يَا مَرْيَمُ، لأَنَّكِ قَدْ وَجَدْتِ نِعْمَةً عِنْدَ اٰللهِ. وَهَا أَنْتِ سَتَحْبَلِينَ وَتَلِدِينَ اٰبْناً وَتُسَمِّينَهُ يَسُوعَ. هٰذَا يَكُونُ عَظِيماً، وَاٰبْنَ اٰلْعَلِيِّ يُدْعَى، وَيُعْطِيهِ اٰلرَّبُّ اٰلإِلٰهُ كُرْسِيَّ دَاوُدَ أَبِيهِ، وَيَمْلِكُ عَلَى بَيْتِ يَعْقُوبَ إِلَى اٰلأَبَدِ، وَلاَ يَكُونُ لِمُلْكِهِ نِهَايَةٌ»، فَقَالَتْ مَرْيَمُ لِلْمَلاَكِ: «كَيْفَ يَكُونُ هٰذَا وَأَنَا لَسْتُ أَعْرِفُ رَجُلاً؟» فَأَجَابَ اٰلْمَلاَكُ: «اَلرُّوحُ اٰلْقُدُسُ يَحِلُّ عَلَيْكِ، وَقُوَّةُ اٰلْعَلِيِّ تُظَلِّلُكِ، فَلِذٰلِكَ أَيْضاً اٰلْقُدُّوسُ اٰلْمَوْلُودُ مِنْكِ يُدْعَى اٰبْنَ اٰللهِ. وَهُوَذَا أَلِيصَابَاتُ نَسِيبَتُكِ هِيَ أَيْضاً حُبْلَى بِاٰبْنٍ فِي شَيْخُوخَتِهَا، وَهٰذَا هُوَ اٰلشَّهْرُ اٰلسَّادِسُ لِتِلْكَ اٰلْمَدْعُوَّةِ عَاقِراً، لأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ غَيْرَ مُمْكِنٍ لَدَى اٰللهِ». فَقَالَتْ مَرْيَمُ: «هُوَذَا أَنَا أَمَةُ اٰلرَّبِّ. لِيَكُنْ لِي كَقَوْلِكَ». فَمَضَى مِنْ عِنْدِهَا اٰلْمَلاَكُ». ومن تلك اللحظة حل المسيح في أحشاء العذراء.

عيد البشارة 

 أول الأعياد السيدية

ويقول المتنيح قداسة البابا شنوده الثالث إن عيد البشارة كل عام يأتي في 29 برمهات، وبينه وبين عيد الميلاد الذي يأتي في 29 كيهك تسعة أشهر هى فترة الحبل المقدس بالسيد المسيح، وبهذا يكون عيد البشارة هو أول الأعياد السيدية.

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وأضاف كانت البشارة بميلاد المسيح هي بدء الصلح، بين السماء والأرض، بدء المصالحة بين الله والناس، بعد خصومة طويلة منذ خطية آدم وحواء، كان الطريق إلى شجرة الحياة مغلقا، يحرسه الشاروبيم بسيف من نار، وكان قدس الأقداس عليه حجاب ولا يدخله أحد من الشعب.

قداسة البابا شنودة 
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