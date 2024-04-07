وزير الخارجية الروسي يزور الصين غدًا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيجري زيارة للصين يومي 8 و9 أبريل الجاري.

وحسب “روسيا اليوم”، قال البيان إن لقاء لافروف مع نظيره الصيني وانج يي سيتناول قضايا التعاون الثنائي، فضلا عن القضايا الدولية.

وأضاف أن الطرفين سيناقشان مجموعة واسعة من قضايا التعاون الثنائي، فضلا عن القضايا على الساحة الدولية، مع التركيز على العمل المشترك في الأمم المتحدة وبريكس ومنظمة شنجهاي للتعاون ومجموعة العشرين".

وفي وقت سابق، أشارت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مسئولين إلى أن بكين ترفض المشاركة في محادثات السلام المحتملة بشأن أوكرانيا إذا لم تتم دعوة روسيا إليها، وأبدى الرئيس التركي استعداد بلاده للوساطة.