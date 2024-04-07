قيم النواب: ملف بناء الإنسان المصري تصدرت اهتمامات السيسي فى حفل الإفطار

أكد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان أن ملف بناء الإنسان المصرى وتوفير حياة كريمة لكل المصريين تصدرت اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته التاريخية والمهمة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، مشيداً بجميع القضايا التى تناولها الرئيس السيسي فى كلمته خلال إفطار الأسرة المصرية خاصة أنها تؤكد حالة الانفتاح السياسي غير المسبوقة في مصر والتي تشهد دعما كبيرا من القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال "المير" فى بيان له أصدره اليوم: إن أكبر دليل على ذلك الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي فى كلمته بملف الحوار الوطني وحرص القيادة السياسية على استمراره مناقشاته التي أدت إلى حالة من التطور في الفكر وقبول الآخر والبحث عن حلول المشاكل والتحديات على كافة المستويات، مؤكداً أن الحوار الوطنى أكد لكل المصريين حرص الرئيس السيسى على مشاركة كل المصريين فى صياغة القرار المصرى ولعل أكبر دليل على ذلك الحرص الكبير والمستمر من الرئيس السيسى ليس على متابعة جلسات ومناقشات الحوار الوطنى ولكن على تنفيذ جميع القرارات والتوصيات والاقتراحات الصادرة عن هذا الحوار التاريخى.

وأكد المهندس حسن المير أن الحوار الوطنى كشف عن أن حالة الانفتاح السياسي التي تشهدها مصر غير مسبوقة حيث تتجلى في دعم الحوار الوطني وتوصياته والذي حظى بدعم وتأييد رئاسي كبير مناشداً جميع القوى السياسية إلى مواصلة الجلوس على طاولة الحوار وتقديم مقترحاتها حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

ووجه المهندس حسن المير تحية قلبية للرئيس السيسى على حرصه الحقيقى والدائم على الصراحة والشفافية مع الشعب المصري، مؤكداً أن الرئيس السيسى دائماً يضع كل المصريين أمام مسئولياتهم التاريخية لدعم ومساندة الدولة المصرية لمواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه الوطن.

وأشاد المهندس حسن المير بالرؤية الواضحة مو الرئيس السيسي لدعم التعليم والمنظومة الصحية واستكمال مراحل المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فضلا عن توجيه الرئيس الشكر للشعب المصري على تحليه بالإرادة الحية على تجاوز الأزمات والتحديات مطالباً من الحكومة الاسراع فى تنفيذ التكليفات الرئاسية لتطوير منظومتى التعليم والصحة ودعم قطاعى الصناعة والزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الزراعية والصناعية ومضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والافريقية بصفة خاصة.