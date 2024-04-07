قرار حكيم.. فرج عامر: فيفا يمنع نشر المحادثات بين الحكم وغرفة الـ VAR

نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة منشورًا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب فرج عامر :"الڤيڤا تمنع نشر النقاش بين غرفة الفار وبين حكم أي مباراة في كرة القدم ، وهذا قرار حكيم ، لان بعض هذه الحوارات تتطوي علي كوارث ".

يواجه النادي الأهلي، نظيره مازيمبي الكونغولي، ضمن مباريات الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا،والتي من المقرر أن تقام خلال شهر أبريل الجاري.



وتقام مباراة الذهاب بين الأهلي ومازيمبي في الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا على أرضية ملعبالفريق الكونغولي، يوم 19 من شهر أبريل الجاري، بينما تقام مباراة الإياب بين الفريقين مساء يوم 26 من الشهر ذاتهعلى أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.