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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

بهذه الإجراءات.. «صحة القاهرة» ترفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الحكومية لحلول عيد الفطر

صدى البلد

قال محافظ القاهرة خالد عبدالعال إن مديرية الشئون الصحية رفعت درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الحكومية؛ استعدادًا لعيد الفطر المبارك .


وأشار المحافظ - في بيان اليوم /الأحد/ - إلى وجود متابعة على مدار اليوم للتأكد من توافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم ومشتقاته وتوافر الأكسجين بكافة المستشفيات.
وأضاف أنه تم تنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض خلال أيام العيد لضمان انتظام تقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية للمرضى على الوجه الأكمل.


ووجه مديرية الشئون الصحية بعمل لجان مشتركة؛ لتكثيف المرور في حملات مشتركة بين جميع المناطق الطبية وإدارة مراقبة الأغذية بالمديرية على الأسواق والمحال التجارية وأماكن الباعة الجائلين والثلاجات التي تقوم ببيع الأسماك المملحة والفسيخ خلال فترة العيد، وسحب عينات مختلفة منها، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل جميع العاملين بها لشهادات صحية سارية.


من جانبه..أوضح مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة الدكتور محمد شوقي أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ، كما تم إلغاء إجازات الأطباء العاملين بها، وتم إنشاء غرفة طوارئ بالمديرية تعمل على مدار 24 ساعة خلال إجازة العيد لتلقي أي شكاوى من المواطنين.


وقال إنه تم مضاعفة عدد العاملين بغرفة الطوارئ والغرف الوقائية مع توفير المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة والأمصال والماسكات بالاستقبال والطوارئ، كما استعدت غرفة الطوارئ بالمديرية والتي تعمل على مدار 24 ساعة يوميًا لتلقي بلاغات المواطنين ومتابعة الحوادث وإخطار المسئولين بها فور حدوث أي طارئ على التليفون رقم 23918968 أو الاتصال بمعهد السموم جامعة القاهرة للحالات الطارئة على التليفون (02236431299 - 0223640402)، أو معهد السموم جامعة عين شمس على التليفون (0226840902 - 0224823314).


وأضاف شوقي أن إدارة صحة البيئة تقوم بالمرور على دورات مياه المساجد للتأكد من نظافتها واستيفائها للاشتراطات الصحية استعدادًا لصلاة العيد، بجانب المرور على الأسواق للتأكد من النظافة العامة، كما سيتم تكثيف أعمال مكافحة الحشرات.


بدوره..أكد مدير مرفق إسعاف القاهرة عبدالحليم محمود أنه تم رفع درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف وتجهيز عدد كاف من سيارات الإسعاف المزودة بالمستلزمات الطبية موزعة بكافة أنحاء المحافظة للتعامل مع الحالات الطارئة.
 

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