نتنياهو: إيران هي من تقف وراء الهجوم علينا عبر وكلائها

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بداية جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن إيران هي التي تقف وراء الهجوم علي إسرائيل عبر وكلائها.

وزعم: منذ 7 أكتوبر، تعرضنا لهجمات على العديد من الجبهات من قبل الجهات التابعة لإيران - حماس، وحزب الله، والحوثيين، والميليشيات في العراق وسوريا، وهجمات أخرى أيضا".

وتابع: أي شخص يؤذينا أو يخطط لإيذائنا سوف نؤذيه، لقد وضعنا هذا المبدأ موضع التنفيذ، في كل وقت قريب، بعيد، في الساحات من حولنا، في الساحات البعيدة عنا، إسرائيل مستعدة دفاعاً وهجوما لأي محاولة للإضرار بنا من أي مكان".