بعد تفجير القنصلية.. وزير الخارجية الإيراني يزور دمشق غدا

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، سيزور دمشق غدًا الاثنين لبحث تداعيات الهجوم على القنصلية الإيرانية.

يأتي ذلك خلال جولة إقليمية للوزير الإيراني، حيث يجري زيارة اليوم الأحد إلى العاصمة العُمانية مسقط، في مستهل جولة إقليمية، بعد نحو أسبوع من الهجوم الإسرائيلي على قنصلية طهران في العاصمة السورية دمشق.

وبحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، فإن عبد اللهيان توجه إلى مسقط، على رأس وفد سياسي وبرلماني، برفقة جلال زاده، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى.

كما أوضحت الوكالة، أن الوزير الإيراني سيبحث مع نظيره العُماني بدر البوسعيدي جوانب التعاون الثنائي، والتطور المتزايد لهذه العلاقات، خصوصاً تنفيذ الاتفاقيات الموقعة خلال قادة البلدين في طهران ومسقط.

كما سيناقش الوزيران "القضايا الإقليمية ومن ضمنها القضية الفلسطينية والتطورات في غزة، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في الشأن الدولي".