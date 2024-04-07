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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

نقابة العاملين بالنيابات والمحاكم تُكرم النماذج المثالية بمحكمة القاهرة الجديدة

مجلس إدارة النقابة
مجلس إدارة النقابة

كرمت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم برئاسة كريم عبدالباقي، وتحت رعاية المستشار عمر سلامة رئيس الاستئناف رئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، وبحضور ممثلين عن مجلس إدارة النقابة العامة، عددا من الموظفين بمحكمة القاهرة الجديدة.

وشمل التكريم عددا من "الموظفين المثاليين" و"الموظفات المثاليات"، وهو التكريم الأول في عهد مجلس الإدارة الحالي للموظفين، ويأتي بالتزامن مع تجهيز النقابة العامة لخطة كبيرة لتعزيز موارد النقابة واستغلال تلك الموارد لتحسين مستوى الخدمات المقدمة الى الاعضاء على مستوى الجمهورية.

وأطلقت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم خطتها الخاصة بتكريم النماذج المثالية على مستوى محاكم ونيابات مصر، كنوع من التقدير الأدبى الذي يتحقق معه تقديم خدمة أفضل إلى الجمهور. 

وفي تصريحات صحفية، قال كريم عبدالباقي رئيس النقابة: مستمرون في الجولات الميدانية على مستوى الجمهورية ولن تتوقف مسيرة التكريم لكل موظف وموظفة بذلوا من مجهودهم لتقديم خدمة أفضل إلى المواطن، ولدينا في المحاكم والنيابات نماذج تستحق هذا التكريم.

ولفت: نحن نعمل الآن على خطة لتعزيز موارد النقابة ومناقشة الخطة مع مجلس الإدارة للحصول على موافقة بشأنها واستخدام تلك الموارد في تعزيز الخدمات المقدمة إلى الاعضاء والتوسع في اللجان النوعية داخل النقابة، بما يساهم في خدمة ابناء الاعضاء وأحفادهم.

واختتم: الأمر لن يقتصر على خدمات عادية ولكن الانطلاقة نحو نقابة تمتلك موارد كبيرة وتستثمر بتلك الموارد هو أمر سوف يتم الإعلان عنه بكل شفافية وعلانية أمام الاعضاء فور الانتهاء منها في القريب العاجل.

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