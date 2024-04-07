جيش الاحتلال يعلن دخوله مرحلة جديدة على الجبهة الشمالية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، دخوله مرحلة أخرى من استعداد القيادة الشمالية للحرب.

وقال الجيش الإسرائيلي: “دخلنا مرحلة الاستعداد للتحول من الدفاع إلى الهجوم على الجبهة الشمالية”.

وقبل قليل، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، بمواصلة إسرائيل لإطلاق النار اذا لم تنجح في اطلاق سراح الرهائن.

وقال نتنياهو إن إسرائيل مستعدة لإبرام اتفاق لإطلاق سراح الأسرى لكنها لن تذعن لمطالب حماس، مشددا على أن لا وقف لإطلاق النار قبل استعادة الأسرى.

وأضاف نتنياهو في مستهل اجتماع للحكومة الإسرائيلية اليوم أنه أوضح للمجتمع الدولي أنه لن يتم وقف إطلاق النار في غزة دون إعادة المختطفين"

وادعي نتنياهو أن "الحرب مستمرة وإسرائيل على بعد خطوة من تحقيق النصر"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "الثمن الذي دفعناه كان مؤلما".

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، أنه سيسحب قواته من مدينة خان يونس الجنوبية، ما يمثل تحولا كبيرا في الطريقة التي يخطط بها لخوض الحرب.

الإنسحاب الذي يأتي في ذكرى مرور ستة أشهر على هجمات حماس من الجزء الجنوبي من القطاع يمكن أن يكون له تأثير على محادثات وقف إطلاق النار المقرر عقدها في القاهرة الأحد، حيث من المقرر أن يحضرها وفد إسرائيلي ووفد من حماس.