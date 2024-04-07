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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس المتهمين بسرقة أبواب المقابر في الشرقية

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما بسرقة أبواب المقابر في الشرقية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين جميعهم مقيمين بذات القرية محل الشكوى ، وبحوزتهم مركبة "توك توك"– سلاح أبيض - بندقية خرطوش، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وأرشدوا عن البوابات الحديدية المستولى عليها.


و كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن إستغاثة لأهالى إحدى قرى مركز شرطة الزقازيق بالشرقية من قيام مجهولين بسرقة أبواب المقابر.
بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص - ربة منزل) 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي واقعة اخرى، قررت النيابة العامة حبس عصابة سرقة الهواتف المحمولة في العمرانية والطالبية 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

الجدير بالذكر انه تم ضبط (عنصرين إجراميين - "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف والمغافلة" باستخدام مركبة "توك توك".. واعترفا بارتكاب عدد (6) وقائع سرقة بدوائر أقسام شرطة "الطالبية، الأهرام، العمرانية" والتصرف فـى باقي المسروقات بالبيع لعميلهما (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" "سيئ النية") أمكن ضبط أحدهما وبحوزته المسروقات.

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