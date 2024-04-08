تعرف على موعد أذان المغرب في أسوان.. لليوم التاسع والعشرين من رمضان

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " موعد أذان المغرب فى أسوان ، فى اليوم التاسع والعشرون من أيام شهر رمضان المبارك يبحث عنه الكثير من المواطنين.

ومن المقرر أن يرفع أذان صلاة المغرب فى أسوان اليوم الاثنين الموافق 8/4/2024 فى تمام الساعة السادسة وسبع دقائق ( 06:07 م ).

ومواقيت الصلاة فى محافظة أسوان، اليوم الاثنين الموافق 8/4/2024 ، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

اذان المغرب

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 04:09 صباحاً.

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 05:33 صباحاً.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:50 ظهراً.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:18 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 06:07 مساءً.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:22 مساءً.