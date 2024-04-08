أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري ، خلال مستهل تعاملات اليوم، الاثنين 8 ابريل 2024، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.



وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم، الاثنين الموافق 8-4-2024، في البنك الأهلي المصري كالآتي:



العملات الأجنبية في البنك الأهلي

الدولار الأمريكي شراء 47.5 جنيه، والبيع 47.6 جنيه.

اليورو شراء 51.414 جنيه، والبيع 51.6127 جنيه.

الجنيه الإسترليني شراء 59.9213 جنيه، والبيع 60.1616 جنيه.

الدولار‏ ‏الكندي‏ شراء 34.8854 جنيه، والبيع 35.0386 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 6.8932 جنيه، والبيع 6.9202 جنيه.



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم



الكرون النرويجي شراء 4.4102 جنيه، والبيع 4.4394 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 4.4543 جنيه، والبيع 4.4795 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 52.521 جنيه، والبيع 52.8302 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 31.2871 جنيه، والبيع 31.4046 جنيه.

الدولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 31.16 جنيه، والبيع 31.3589 جنيه.



أسعار صرف العملات العربية

وننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم، الاثنين 8 ابريل 2024، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم، الاثنين 8-4-2024، في البنك الأهلي المصري كالآتي:



سعر صرف العملات العربية اليوم

سجّل الدينار الكويتي للشراء 153.8711 جنيه و 154.7867 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 12.6599 جنيه و 12.6913 جنيه للبيع.



أسعار صرف العملات العربية اليوم



سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 12.9428 جنيه و 12.9616 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 124.6948 جنيه و 126.2599 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 122.1551 جنيه و 123.6428 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري



سجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 12.0558 جنيه و 13.0543 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 66.5033 جنيه و 67.2032 جنيه للبيع.