أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري ، خلال مستهل تعاملات اليوم، الاثنين 8 ابريل 2024، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.
وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم، الاثنين الموافق 8-4-2024، في البنك الأهلي المصري كالآتي:
العملات الأجنبية في البنك الأهلي
الدولار الأمريكي شراء 47.5 جنيه، والبيع 47.6 جنيه.
اليورو شراء 51.414 جنيه، والبيع 51.6127 جنيه.
الجنيه الإسترليني شراء 59.9213 جنيه، والبيع 60.1616 جنيه.
الدولار الكندي شراء 34.8854 جنيه، والبيع 35.0386 جنيه.
الكرون الدنماركي شراء 6.8932 جنيه، والبيع 6.9202 جنيه.
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم
الكرون النرويجي شراء 4.4102 جنيه، والبيع 4.4394 جنيه.
الكرونا السويدية شراء 4.4543 جنيه، والبيع 4.4795 جنيه.
الفرنك السويسري شراء 52.521 جنيه، والبيع 52.8302 جنيه.
الين اليابانى شراء 31.2871 جنيه، والبيع 31.4046 جنيه.
الدولار الأسترالي شراء 31.16 جنيه، والبيع 31.3589 جنيه.
أسعار صرف العملات العربية
وننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم، الاثنين 8 ابريل 2024، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.
وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم، الاثنين 8-4-2024، في البنك الأهلي المصري كالآتي:
سعر صرف العملات العربية اليوم
سجّل الدينار الكويتي للشراء 153.8711 جنيه و 154.7867 جنيه للبيع.
وسجل الريال السعودي للشراء 12.6599 جنيه و 12.6913 جنيه للبيع.
أسعار صرف العملات العربية اليوم
سجل الدرهم الإماراتي للشراء 12.9428 جنيه و 12.9616 جنيه للبيع.
وسجل الدينار البحريني للشراء 124.6948 جنيه و 126.2599 جنيه للبيع.
وسجل الريال العماني للشراء 122.1551 جنيه و 123.6428 جنيه للبيع.
أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري
سجل الريال القطري للشراء 12.0558 جنيه و 13.0543 جنيه للبيع.
وسجل الدينار الأردني للشراء 66.5033 جنيه و 67.2032 جنيه للبيع.