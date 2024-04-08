أوقاف البحر الأحمر تبدأ حملة نظافة وتطهير المساجد استعدادا لعيد الفطر المبارك

أطلقت مديرية أوقاف البحر الأحمر حملة لتطهير وتعقيم وتنظيف المساجد استعدادا لعيد الفطر المبارك.

وبدأت الحملات من مسجد الميناء الكبير بالغردقة بمشاركة الدكتور هانى السباعى وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر والشيخ حسام الدين محمود امام مسجد الميناء الكبير بالغردقة .

وشدد السباعى على مسؤولي المساجد للمرور الدائم والمتابعة لأعمال النظافة والتعقيم المستمر للمساجد، وغسل السجاد والمراحيض، باستمرار لاستقبال المصلين فى العيد ، والحفاظ على صحتهم.

على الصعيد ذاته أنهت مديرية أوقاف البحر الأحمر، استعدادها لاستقبال صلاة عيد الفطر المبارك، بتطهير وتعقيم المساجد، حيث تم تجهيز 195 مسجدًا و 8 ساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى تعيين إمام أساسي وآخر احتياطي.

وقال الدكتور هانى السباعى وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر أنّ مساجد أداء صلاة عيد الفطر التي تم تخصيصها عددها 195 مسجدًا و 8 ساحات، موزعة بمعدل 104 مساجد في الغردقة و18 مسجدًا في رأس غارب، و18 مسجدًا في سفاجا و20 مسجدًا في القصير، و9 مساجد في مرسى علم و24 مسجدًا في حلايب وشلاتين، إضافة إلى 2 ساحتين بغارب وساحة بسفاجا و 3 بالقصير وساحة بحلايب وساحة بالشلاتين، وذلك بناء على تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف