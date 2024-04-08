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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

«الاعتماد والرقابة الصحية» تبحث فرص التعاون المشترك مع رومانيا| تفاصيل

صدى البلد

استقبل الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، سفيرة دولة رومانيا لدى مصر "أوليفيا تودرن"، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال جودة الرعاية الصحية، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي مستهل اللقاء، رحب د. أحمد طه بسفيرة جمهورية رومانيا  بالقاهرة، مشيدا بالعلاقات  المتميزة بين البلدين؛ حيث ترتبط كل من مصر ورومانيا بعلاقاتٍ تاريخية وثيقة تجاوزت المائة عام.  كما رحب بالخطوات الاستراتيجية التي يمكن العمل عليها لتعزيز فرص التعاون المشترك بين البلدين خلال الفترة المقبلة في ملف جودة الرعاية الصحية.

بحث اللقاء فرص تبادل الخبرات بين الهيئة والجهات المناظرة لها بالقطاع الصحي في رومانيا  بما يعزز الدفع قُدُماً بملف السياحة العلاجية والاستشفائية ، واعتماد المنشآت الصحية لتقديم الخدمات الصحية للمريض الدولي وفقاً للمعايير  المتفق عليها دولياً ، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الرومانية في إدارة المنتجعات الاستشفائية.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن الجانبين ناقشا أيضًا خلال الاجتماع إمكانية الاستفادة من البرامج التدريبية التي تتيحها رومانيا في مجال الدراسات الطبية، وسبل استفادة الكوادر الطبية و التمريضية منها، مؤكدا علي أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية .

واستعرض الدكتور احمد طه التجربة المصرية في التغطية الصحية الشاملة والتي تم تطبيقها في ست محافظات حتي الآن ، والدور  الذي تقوم به هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في هذا المشروع القومي الهام و الذي تسعي الدولة المصرية من خلاله إلي تمتع كل المواطنين علي خدمات صحية عالية الجودة دون أن يشكل ذلك عبئا مادياً علي كاهل الأسرة المصرية .

كما تطرق اللقاء إلي البرامج التدريبية التي تقوم بها الهيئة لدعم المنشآت الصحية خلال رحلة الحصول علي الاعتماد ، وعلي  رأسها برنامج   GAHAR  Egy-CAP الذي  تنظمه الهيئة بالتعاون مع الجامعات المصرية لتخريج اخصائي تأهيل منشآت صحية للاعتماد.

من جانبها، أشادت أوليفيا تودرن، سفيرة رومانيا بالقاهرة، بالخطوات الفعالة التي اتخذتها مصر للاصلاح الاقتصادي، ودعم القيادة السياسية في مصر لملف الصحة وأكدت تطلعها للاستفادة من فرص تبادل الخبرات من خلال الزيارات المشتركة.

كما أشادت السفيرة الرومانية بالدور الدي تقوم به هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في ضبط وتنظيم القطاع الصحي المصري بما يضمن سلامته واستقراره، وأكدت أن معايير مراكز السياحة الاستشفائية التي ستنطلق من GAHAR هي تجربة رائدة عالمياً، وسوف تمثل أحد عوامل الجذب الرئيسية للمرضي الدوليين.

وفي ختام اللقاء أكدت السفيرة الرومانية استعداد الحكومة الرومانية للتعاون في ملفات عديدة على رأسها الصحة، وثمنت تعاون هيئة GAHAR مع منظمة تيموس الدولية في منح شهادة التميز في السياحة العلاجية  كبوابة أساسية لتعزيز فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين في هذا المجال.

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