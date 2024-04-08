عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي: تنفيذ مُخرجات الحوار الوطني أولوية في المرحلة المقبلة بتوجيهات رئاسية

صدى البلد

 قدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء التهنئة إلى  الرئيس عبد الفتاح السيسي، ، وأعضاء الحكومة، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر  في مستهل اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالعاصمة الإدارية الجديدة،.

وأكد مدبولي، أن  الرئيس أعلن أنه تم تسليم مُخرجات الجولة الثانية من الحوار الوطني له، وهي المعنية بالشئون الاقتصادية، وسنعمل فور وصولها لنا على تنفيذها، مضيفًا أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني أولوية أولي في المرحلة المقبلة، وفقًا لتوجيهات  الرئيس.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى مُشاركة  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في حفل إفطار الأسرة المصرية، بحضور ممثلي كافة طوائف المجتمع، مشيدا برسائل الطمأنة التى ذكرها سيادته حول بعض القضايا والملفات التي تشغل بال المواطنين، ومنها استمرار الحوار الوطني والاستمرار في الإصلاح الاقتصادي والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وغيرها.

 

وتطرق رئيس الوزراء إلى مُشاركة  الرئيس عبد الفتاح السيسي، في احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، مشيراً إلى كلمة  الرئيس، التى أكد خلالها موقف مصر الراسخ بالسعي بلا كلل أو ملل لحصول الفلسطينيين على حقوقهم، وأن مصر لن تتواني عن بذل أقصي الجهد لإيقاف القتال والعمل على إنفاذ المساعدات، والتضامن مع الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتمت الإشارة إلى أهم المؤشرات الإيجابية التي تضمنها البيان الصادر مؤخراً عن الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء، والذي أعلن انخفاض الرقم القياسي العام السنوي، لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بنسبة 3% تقريبًا، خلال شهر مارس، حيث سجل معدل التضخم السنوي 33.1% خلال مارس 2024 مقابل 36% لشهر فبراير 2024 نتيجة للخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً بالتعاون مع القطاع المصرفي، لتوفير العملة الأجنبية، بما يسهم في ضخ المزيد من السلع بالأسواق وضبط الأسعار.

وثمن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرار المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024، حيث أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن هذا القرار يُعزز حرص الدولة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها للحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.

واستعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مُلخصاً بشأن موقف الأداء المالي خلال الأشهر التسعة الماضية من العام المالي الحالي، مشيراً إلى أنه تم تحقيق مؤشرات جيدة، خلال هذه الفترة، سواء فيما يتعلق بالحصيلة الضريبية، أو الإيرادات العامة، وكذا الفائض الأولي، والعجز الكلي.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلة القدر الآن 29 رمضان.. معظم علاماتها ظهرت وباقي واحدة بعد 3 ساعات

غدا أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة.. تعرف عليها

موعد عيد الفطر 2024 فلكيا وشرعيا.. دار الإفتاء تحدد أول أيام العيد

رد فعل صادم من ياسمين عبدالعزيز بعد حلقة العوضي في "على المسرح"

الكهرباء تحذر: هنرفع العداد ونركب أبو كارت في هذه الحالة

رسميًا.. الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر 2024 بعد صلاة المغرب اليوم

هل يحدث في مصر كسوف كلي للشمس؟.. الإجابة هنا

فيوتشر: لن نتعامل مع الزمالك في الصفقات إلا بعد الاعتذار وتحسن رفعت

ترشيحاتنا

هل المطر من علامات ليلة القدر 29 رمضان؟ أكثر دلالاتها ظهرت اليوم

وزير دفاع إسرائيل: وصلنا إلى مرحلة مناسبة لصفقة الأسرى ومستعدون لدفع الثمن

لمواجهة الجشع والغش.. حملات رقابية على تجار الأغذية بالقاهرة

ماذا حدث لإمبراطور الذهب في محبسه وما سر إخلاء سبيله؟.. تفاصيل

هارب من 76 حكما.. مأمورية لإسقاط تاجر سيارات قطري في الشيخ زايد

لماذا سمى الرسول عيد الفطر بـ يوم الجائزة؟.. أسراره وصيغة التكبير الصحيحة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف مخاطر الحزن على الصحة

كفاكم شائعات .. رد حاسم من الحكومة بشأن هذا النبأ

طريقة عمل بيتى فور العشر دقائق

3 طرق مختلفة لتعطير المنزل قبل العيد

فيديو

هربت من خاطفيها.. كشف غموض اختفاء باربي العراق داليا نعيم.. فيديوجراف

قرارا عاجل حول المدارس الرسمية الدولية .. الشروط موعد التقديم

رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ6000 جنيه.. تأكيد جديد من وزير العمل

حسم الجدل.. هل تجوز زكاة الفطر «نقودا» بدل الحبوب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ