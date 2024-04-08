بـ 100 راجل يتصدر نسب المشاهدة في مصر وصدفه يلاحقه

تمكن مسلسل بـ 100 راجل بطولة الفنانة سمية الخشاب من تصدر نسب المشاهدة في مصر ، وذلك عبر منصة جوي .

واحتل مسلسل بـ 100 راجل نسب المشاهدة في مصر ، بينما احتل مسلسل صدفة المركز الثاني من بطولة الفنانة ريهام حجاج .

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول امرأة تمر بالعديد من الظروف خلال عملها تحاول تخطيها.

ويشارك في بطولته صلاح عبدالله، سماء إبراهيم، محمود عبدالمغني، محمد القس، هالة فاخر، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.

وتقدم سمية الخشاب ضمن أحداث المسلسل شخصية غالية أبو الدهب وهي شخصية جديدة عليها تماما كما صرحت من قبل متمنية أن ينال المسلسل اعجاب جمهورها

أما مسلسل “صدفة” من بطولة خالد الصاوي، عصام السقا، ميار الغيطي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.