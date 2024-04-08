بشرى سارة قبل العيد.. انخفاض جديد في أسعار هذه السلع| إليك التفاصيل

تُكثف الحكومة جهودها قبل حلول عيد الفطر المبارك من إعداد منافذ السلع الغذائية، وسط تعهدات رسمية مستمرة بضبط الأسواق، وتوفير السلع بأسعار مخفضة ومناسبة للمواطنين.

وفي هذا الصدد، سجلت أسعار اللبن والجبنة والسمنة والزبدة، انخفاضا جديدا في المحلات التجارية بالأسواق المصرية، مع زيادة المعروض المحلي من منتجات الألبان في ظل زيادة المواشي بالمزارع.

انخفاض جديد في أسعار السلع اليوم

وسجلت أسعار الجبنة البيضاء، انخفاضا 1.6 جنيه، لتسجل مستوى 136.7 جنيه، وتراجع سعر اللبن السائب بنحو 50 قرشا، ليسجل 28.6 جنيه للكيلو.

كما انخفضت أسعار الزبدة البقري، بنحو 37 جنيها، ليسجل الكيلو الآن في الأسواق المصرية، مستوى 157 جنيها، بينما ارتفع اللبن المجفف بحوالي 33 جنيها ليسجل مستوى 154.8 جنيه.

وعن أسعار الرومي، فانخفض كيلو الجبنة، بحوالي 2 جنيه، ليسجل في آخر التحديثات مستوى 255 جنيها، وسجلت المسلى البلدي مستوى 328 جنيها.

ومن جانبها، قررت شركة أرما للصناعات الغذائية، تخفيض أسعار منتجاتها من الزيت والسمن والزبدة، بمختلف أصنافهم، استجابة لمبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع لتخفيف الأعباء على كاهل المواطنين، ليسجل سعر سمن كريستال وزن 55 جراما نحو 232.71 جنيه بخصم 2% على سعر القائمة المقدرة بـ 239.5 جنيه، على أن يكون سعر القطعة الواحدة 6.46 جنيه، وتباع للمستهلك 7.5 جنيه.

وخلال الأسبوع الماضي، ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لمتابعة مخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك بحضور كل من الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، والمستشار هانى حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وأسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومسئولى عدد من الوزارات والجهات المعنية.

جهود الدولة لضبط الأسواق والأسعار

وخلال الاجتماع، تابع رئيس الوزراء المستجدات ومسارات التحرك المتخذة من قبل الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، حيث قدم أسامة الجوهرى، رئيس الأمانة الفنية، عرضًا حول الأعمال المنفذة فيما يتعلق بتطوير آليات الرصد الميدانى للأسعار، وكذا ما يتم لتطوير أدوات تكنولوجية لمراقبة وتتبع الأسواق وأسعار السلع.

وأشار «مدبولي» إلى أن ذلك يأتي اتساقًا مع ما اتخذته الحكومة مؤخرًا من خطوات وإجراءات بالتعاون مع القطاع المصرفى، لتوفير العملة الأجنبية، بما يسهم في زيادة حجم المفرج عنه من سلع وبضائع خلال هذه الفترة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تتابع وترصد موقف انخفاض الأسعار، مضيفا: «سنتعامل مع أي تحدٍ، والمهم أن تنخفض الأسعار، ويشعر بهذا المواطن، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن»، مشددًا على أهمية أن تكون هناك مُوجة انخفاضات أخرى في الأسعار بعد العيد، خاصًة أن الأمور حاليًا مُستقرة من حيث توافر العملة الأجنبية، ويتم تلبية أي مطالب بشأن الإفراج عن السلع من الجهاز المصرفي.

وأوضح أسامة الجوهرى، أن جهود تطوير آليات الرصد الميدانى للأسعار، تضمنت توسيع المتابعة الميدانية للرصد الميدانى لتشمل محلات التجزئة، والسلاسل التجارية، وبعض أسواق الجملة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك من خلال نحو 2650 راصدا ميدانيا يتابعون أسعار 270 سلعة ضمن 3 مجموعات: السلع الغذائية، ومواد البناء، والأسمدة، وذلك من خلال زياراتهم لأكثر من 243 سوقا بمختلف الأحياء الشعبية والمتوسطة والراقية.

وأضاف" الجوهري": تتضمن جهود تطوير آليات الرصد الميدانى للأسعار، ميكنة ما يتم رصده على قواعد بيانات معلوماتية وإتاحتها للجهات ذات الصلة للمتابعة الأنية لتطورات الأسعار فى الأسواق المحلية والدولية، هذا إلى جانب الرصد الميدانى للأسعار المحلية اليومى، وتطورها بالمقارنة بمستويات الأسعار قبل إطلاق مبادرة خفض الأسعار، موضحًا أن المتابعة الميدانية رصدت انخفاضات سعرية فى الأسبوع الأول لتطبيقها بالسلاسل التجارية فى 23 محافظة تراوحت بين 8.9% إلى 28.9%.

أما عن أسعار السمن، سجل سعر سمن كريستال 350 جم نحو 450.76 جنيه، ليكون سعر القطعة الواحدة 37.56 جنيه، وتباع للمستهلك النهائي بـ 40 جنيها.