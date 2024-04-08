الشرطة الإسرائيلية تعتقل مستوطنا بتهمة الدعوة لاغتيال بنيامين نتنياهو

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الشاباك، اليوم الإثنين، أحد المستوطنين بتهمة الدعوة لاغتيال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وبحسب بيان الشرطة، تم اعتقال المشتبه به بعد تحقيق سري أجراه الشاباك والشرطة الإسرائيلية.

وبنهاية التحقيق معه من قبل الشرطة، تم إطلاق سراح المشتبه به ووضعه رهن الإقامة الجبرية، فيما سيتم لاحقاً إحالة المواد الموجودة في قضيته إلى النيابة العامة للنظر في محاكمته.

وذكرت الشرطة والشاباك أنهما "سيواصلان العمل بطريقة حازمة لا هوادة فيها للقضاء على التحريض على العنف والإرهاب في الفضاء المادي والافتراضي".