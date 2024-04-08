حملات مكثفة على المطاعم والمحال التجارية قبل عيد الفطر بمطروح

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على تكثيف حملات الرقابة على المطاعم والمحلات التجارية، والوقوف على مدى الالتزام بالضوابط البيئية والصحية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وزوار المحافظة قبل عيد الفطر المبارك.

وواصلت لجنة المرور على المطاعم والمحال التجارية بمحافظة مطروح، برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف، وبمشاركة مديريات الصحة والتموين والطب البيطري والقوى العاملة والبيئة ومباحث التموين والمرافق الحملات التفتيشية على عدد من المطاعم والمحلات بمدينة مرسى مطروح.

وأوضح محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف بالمحافظة، أن الحملات أسفرت عن تحرير ( 6 ) محاضر ما بين (مخالفات لعدم النظافة – عدم استكمال الشهادات الصحية وعدم الاعلان عن الاسعار ) بالإضافة إلى توجيه عدد( 5) انذارات متنوعة ما بين (مخالفات سلامة وصحة مهنية وعدم وجود شهادات القيد وعقود عمل وترخيص مزاولة المهنة ) وذلك بالإضافة إلى إعدام 57 كيلو مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أصحاب المحال والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالاشتراطات الصحية والبيئية.

وشدد محافظ مطروح على أحكام الرقابة وتكثيف حملات التفتيش والمرور بشكل مستمر، خلال أجازة عيد الفطر المبارك وفحص جميع المواد الغذائية ، واللحوم المستخدمة في المطاعم، والمحلات التجارية، وتاريخ صلاحيتها، والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وزائري المحافظة.