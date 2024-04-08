نصرالله عن اغتيال مسئولين بفيلق القدس: إسرائيل أخطأت وهاجمت إيران بشكل مباشر

علق الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الاثنين، على اغتيال مسئولين كبار في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في هجوم على القنصلية الإيرانية بدمشق الأسبوع الماضي، قائلا إن هذا هو "الهجوم الإسرائيلي الأبرز في سوريا منذ سنوات".

وبحسب نصر الله، فإن الهجوم على القنصلية الإيرانية حدث بسبب فشل الحرب العالمية في سوريا التي تورطت فيها إسرائيل، وقد جلب معه أمرين جديدين: الأول أنه كان يستهدف منطقة إيرانية، وهو ما يعني الهجوم على إيران".

وقال نصر الله: "الإسرائيليون أخطأوا في حساباتهم، فقد هاجموا إيران بشكل مباشر، مما دفع المرشد الإمام خامنئي إلى أن يأمر بأن يأتي الرد، وسيتم تنفيذ العقوبة بناء على ذلك".

وأضاف إن "الأميركيين والإسرائيليين أدركوا أن الرد الإيراني على الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق قادم".