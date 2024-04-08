إحنا السبب.. رسالة غاضبة من ناقد رياضي بعد الاعتداء على محمد معروف

علق الناقد الرياضي شادي عيسي علي واقعة اعتداء لاعبي أبو سليم الليبي على الحكم محمد معروف عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وكتب شادي عيسي : للاسف احنا السبب ف اهانة الحكم محمد معروف ..واحنا هنا معناها الجمهور والاعلام المصري الذي يحول الحكم دائما الي انه متساهل ف أدائه التحكيمي ،والدول الاخري تشاهد وتقرأ ما نفعله ونقوله وتصدقه فيحدث ما حدث مع معروف.

واتخذ الاتحاد المصري لكرة القدم، أول إجراء رسمي بعد واقعة اعتداء لاعبي أبو سليم الليبي على الحكم محمد معروف.

وجاء في بيان الاتحاد المصري: “أرسل اتحاد الكرة برئاسة جمال علام خطاباً إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يدين ويشجب الاعتداءات التي تعرض لها الحكم الدولي محمد معروف من قبل فريق أبو سليم الليبي خلال مباراتهم أمام نهضة بركان المغربي في دور ربع النهائي للبطولة الكونفدرالية”.

وطالب اتحاد الكرة المصري في خطابه بالتحقيق في واقعة اعتداء فريق أبو سليم على الحكم معروف.

وأكد اتحاد الكرة، على ثقته في حماية حكامه والحفاظ على حقوقهم داخل وخارج الملعب، خاصةً أن هذا الأمر لا يصح أن يظهر في الملاعب وفي البطولة الكونفدرالية التي تعد أحد أقوى البطولات التي ينظمها الاتحاد الإفريقي.