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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: بايدن تواصل مع الرئيس السيسي بشأن التوصل إلى اتفاق جديد في غزة

السيسي وبايدن
السيسي وبايدن

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، جون كيربي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تواصل مع أمير قطر الأمير تميم بن حمد آل الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي وطلب منهما حث حركة حماس على الالتزام باتفاق بشأن الرهائن.

وأضاف كيربي في مؤتمر صحفي له، أن الولايات المتحدة ستواصل ممارسة الضغوط على إسرائيل فيما يتعلق بملف المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أنه تم تقديم مقترح جديد لحركة حماس بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسري، لافتا إلى أن الوسطاء ينتظرون ردهم.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن مفاوضات القاهرة بين إسرائيل وحركة حماس تناولت الاقتراح الأساسي الذي يتضمن وقف إطلاق النار في غزة لمدة 6 أسابيع فقط، وليس على مراحل.

وبحسب الصحيفة فإن "الاقتراح يتضمن إطلاق سراح 40 رهينة إسرائيليا تحتجزهم حماس وعودة جزئية للنازحين إلى شمال قطاع غزة، ولا يتضمن وقفا دائما لإطلاق النار"

وأوضحت الصحيفة أن الاقتراح زاد عدد النازحين الذين يمكنهم العودة إلى شمال قطاع غزة إلى 6000 يوميا بدلا من 2000، مشيرة إلى أن إسرائيل تطالب بفحص العائدين للتأكد من أنهم غير مرغوب فيهم، وحماس تعارض ذلك".

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