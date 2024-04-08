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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسقف الوادي الجديد يهنئ المحافظ بعيد الفطر المبارك

صدى البلد

استقبل محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات وراعي كنيسة السيدة العذراء بالخارجة، لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، بحضور وفد من الكنيسة.

وأعرب المحافظ عن تقديره لمشاعر التآخي والمحبة التي تجمع بين كافّة أطياف الشعب المصري، والتي تؤكد على قوة النسيج الوطني وسماحة أبنائه، مُوجهًا عظيم شكره واعتزازه لهذه التهنئة الكريمة، داعيًا الله أن يديم على الشعب المصري تماسكه ووحدته وأن يوفق قيادته الحكيمة لما فيه خير المصريين جميعًا.

وتلقّى المحافظ هديةً من الكنيسة تحمل صورة "قبة الصخرة" وفاءً للقضية الفلسطينية، راجيًا الله أن تنتهي هذه المحنة وأن تنعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان.
 

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