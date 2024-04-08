مسلسل “بـ100 راجل” الحلقة 29.. سمية الخشاب تحاول قـ ــتل هاني

شهد مسلسل “بـ100 راجل” الحلقة 29 تطور جديد فى الأحداث حيث هاجم غالية "سمية الخشاب" وعبد الله "محمود عبد المغنى، شحنة السلاح الخاصة بـ هاني ليشتعل حريق بسبب إطلاق الرصاص ليحترق جزء من البضاعة ويأخذ عبد الله الجزء الأخر ليرسله للمعلم سرحان.

تأتي الشرطة للبحث عن مشيقة "سما إبراهيم" ولكن تطلب منها سونة "نانسى صلاح" أن تختبئ لتذهب للغرفة التي تحتوي على سبائك الذهب لذلك لا تجدها الشرطة بالمنزل، يخبر مهران، هاني أنه خسر شحنة السلاح ليحاول هاني قتله لكن يخبره مهران أنه سجل كل مقابلتهما ليحعل هاني يذهب.

تسلم غالية إدارة الشركة للمحامي خالد وذلك الأمر لا يعجب عبد الله لتخبره غالية أن خالد يفهم في أمور الشركة عنهما، تخبر "مشيقة"، غالية أنه حان وقت أن يأخذوا ثأر صقر من هاني لتذهب غالية مع المعلم سرحان لمحاصرة هاني وتحاول غالية قتله.

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول امرأة تمر بالعديد من الظروف خلال عملها تحاول تخطيها.

ويشارك في بطولته صلاح عبدالله، سماء إبراهيم، محمود عبدالمغني، محمد القس، هالة فاخر، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.

وتقدم سمية الخشاب ضمن أحداث المسلسل شخصية غالية أبو الدهب وهي شخصية جديدة عليها تماما كما صرحت من قبل متمنية أن ينال المسلسل اعجاب جمهورها.