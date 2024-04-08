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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين القاهرة: التحفظ على 700 كيلو سكر وإلغاء إجازات مفتشي الرقابة

سكر
سكر

شنت مدرية تموين القاهرة، حملات تفتيشبة ورقابية مكثفة بجميع احياء ومناطق العاصمة بناءا علي توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات  اللواء محافظ القاهرة بتكثيف التواجد الرقابي  والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والطب الييطرى والمجازر والتفتيش علي اللحوم ومصلحة الدمغة والموازيين والرقابة التموينية والتجارية

وأكد ناصر ثابت عبد السلام وكيل أول وزارة التموين ومدير تموين القاهرة، أن مديرية تموين العاصمة يتم العمل بها من خلال خطة ممنهجة تهدف  في المقام الأول إلي توفير أفضل الخدمات التموينية للمواطن بشكل ميسر ودون عناء وبالاسعار الرسمية التي حددتها الدولة.

في السياق ذاته ونظرا لما ورد من شكاوي من مواطني حي البساتين عن بعض التجاوزات واوجه القصور في  الخدمات بهذه المنطقة فقد وجه مدير المديرية علي الفور بتنفيذ حملة مكبرة ومشتركة بنطاق المنطقة  المضارة للمرور علي المخابز البلدية والسياحية والافرنجية وكذا المحال التجارية والاسواق ومحلات الجزارة والثلاجات  ومحال بيع الاسماك الطازجة والمملحة ومحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز.

واسفرت الحملة عن تحرير ٤ محاضر ضد عدد من  المنافذ لبيعهم السكر الحر بازيد من السعر المحدد والرسمي وكذلك الغش التجارى لبيع السكر فى اكياس زنة اقل من واحد كيلو وتم التحفظ على كمية ٧٠٠ كجم.

كما تم تحرير محضر بذات النطاق ضد بنزينة بمنطقة دار السلام للتصرف فى كمية ١٢٠٠ لتر بنزين

وتم ايضا تحرير محضر ضد احد المطاحن لوجود نقص بالاجولة المنتجة زنة ٥٠ كجم بمقدار ١ كجم نقص فى الجوال الواحد

وتم تحرير عدد ١٣ محضر نقص وزن للمخابز البلدية وكذلك ٤ محاضر لانتاج خبز غير مطابق للمواصفات و٢ محضر لعدم صلاحية الميزان الحساس و ١ محضر لعدم وجود سجل تفتيش وضمن الحملة  

وبالتزامن مع الحملة المكبرة بحي البساتين أكد محاسب ناصر ثابت ـن الحملات التفتيشية الصارمة تتم في نطاق العاصمة ليل نهار دون توقف حيث اسفرت الحملات على قطاعات العاصمة الاربع 
عن تحرير ٣٣٣ محضر مخالفات  لأسواق ومحال تجارية فضلا تحرير ٢٥ محضر مواد بترولية

وتستمر مديرية تموين  العاصمة في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية المكثفة بتوجيهات من المحاسب ناصر ثابت عبد السلام  وكيل اول وزارة التموين والتجارة، وتحت اشراف العميد محمد لبيب وكيل المديرية للرقابة وتم تنفيذ الحملات بقيادة مجدي عبد العال مدير عام التجارة الداخلية وسامح فتحي مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية ومفتشي الرقابة.

وأوضح المحاسب ناصر ثابت أنه تم تشكيل غرفة عمليات للعمل خلال أيام العيد تضم قيادات المديرية ومديري الرقابة التجارية والتموينية  ومديري الإدارات الداخلية لتلقى بلاغات المواطنين  بالتنسيق مع مديري ادارات التموين ورؤساء القطاعات التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بجميع احياء ومناطق العاصمة والعمل على حلها مع وجود غرفة عمليات لجميع الإدارات التموينية الفرعية بالاحياء والربط مع غرفة عمليات وزارة التموين ومحافظة القاهرة لتلقي بلاغات المواطنين على ارقام (٢٧٤٢٠٠١٩ - ٢٧٤٢٠٠٢٥ - ٢٧٤٢٠٠٣٧ – ٢٧٤٢٠٠٣٨) .

وأضاف مدير المديرية أن الشركة القابضة للصناعات الغذائيه والشركات التابعة لها وفرت كميات من السلع، والسكر الحر، والدقيق، والمسلى بنوعية طبيعى، وصناعى، والزبد الطبيعي، والأسماك الطازجة، والمجمدة واللحوم، والبيض، والرنجة، والخضر والفاكهة، من خلال المجمعات لتلبية احتياجات المواطنين خلال العيد .
 وأوضح مدير مديرية التموين أنه تم التنسيق مع شركة بوتاجاسكو وبتروجاس لتغطية جميع مناطق المحافظة خلال أيام عيد الفطر المبارك لتلبية احتياجات المواطنين من اسطوانات البوتاجاز، مشيراً إلى أنه سيتم تكثيف الحملات علي محطات تموين السيارات طوال أيام العيد للتأكد من توافر البنزين والسولار  وبالاسعار المقررة من الدولة ومنعا لحدوث أزمات وتكدس المواطنين أمام المحطات.

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