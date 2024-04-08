عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إمبراطورية ميم الحلقة 29.. عائلة مختار أبو المجد تتراجع عن بيع المنزل

صدى البلد

شهدت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل “إمبراطورية ميم” العديد من الأحداث المثيرة،  وهي حدوث مواجهة بين مختار أبو المجد (خالد النبوي) وابنه مروان (نورالنبوي) بعد أن قام بتزوير توقيع والده على بيع المنزل ، وبرر لوالده بحجة انه كان ينوي إنقاذه وليست التحالف ضده.

مادي (مايان السيد) تترك منزل مروان بعد أن تصادم معها وقال لها أن تساعده على خلق النزاعات مع والده ، ثم تقرر أن تذهب إلى مصحة نفسية لتتلقي علاج وأنها تعود إليه مجددا.

هاجر السراج (مني) تقرر أن تسترد المنزل بالقانون ، وقاموا بإجتماع ليتخذوا قرار التراجع عن بيع المنزل ويبلغوا والدهم مختار أبو المجد بهذا القرار.

txt

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 25.. أحمد وفيق يقدم عرضا جديدا لخالد النبوي

txt

مسلسل إمبراطورية م الحلقة 28.. خالد النبوي يكتشف بيع مروان للمنزل

يعرض مسلسل  إمبراطورية م حصريا على قناة dmc دراما وdmc.

ملخص الأحداث

مسلسل "إمبراطورية م" تدور أحداثه بإطار الدراما الاجتماعية حول أب لديه 6 أبناء يتولى رعايتهم بعد وفاة زوجته، ومع تصاعد الأحداث يتمرد أولاده عليه ويطالبون بتنظيم انتخابات لاختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب، ولكن الأب يفاجأ في النهاية أن الذي يتم اختياره حاكم للبيت هو نفسه.

مسلسل “إمبراطورية ميم” من بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نشوي مصطفي ، نور النبوي، محمود حافظ ، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم كواليس مسلسل إمبراطورية ميم كواليس مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ مسلسلات رمضان٢٠٢٤ أحدث أعمال خالد النبوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر 2024

بث مباشر الآن.. رؤية هلال عيد الفطر 2024

العيد بكرة ؟| ميلاد هلال شوال اليوم.. مفاجأة بالسعودية ومصر تحسمها فلكيًا

الثلاثاء أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة.. دار الإفتاء تحدد موعد العيد

ضبطوه مع أختهم في نهار رمضان.. رموا عشيق شقيقتهم من الدور الثامن ببشتيل

موعد عيد الفطر 2024 فلكيا وشرعيا.. دار الإفتاء تحدد أول أيام العيد

نتنياهو يعلن تحديد موعد اجتياح رفح.. وشرط واحد لإيقاف العملية

بعد السعودية .. الأربعاء أول أيام العيد في اليمن ولبنان وتركيا وأستراليا

موضوعات متعلقة

مسلسل جودر الحلقة 14.. تارا عماد تحاول السيطرة على ياسر جلال من خلال السحر

منة فضالي: تعبت نفسيا بسبب مرض والدتي

محمد علي رزق: غادة عبد الرازق شخصية عظيمة ومحبة للجميع |خاص

مسلسل صدفة الحلقة 28.. فشل خطة رشدي الشامي والقبض على غادة

مسلسل إمبراطورية م الحلقة 28.. خالد النبوي يكتشف بيع مروان للمنزل

مسلسل جودر الحلقة 13.. تارا عماد تقع في حب ياسر جلال

محمد علي رزق: "مصطفى ضرغام" أصعب شخصية جسدتها.. وهذا موعد بدء تصوير الجزء الثاني من "جودر" |حوار

قلب خناقة.. أول رد من حسن شاكوش بعد حلقته مع ريم طارق في «رامز جاب من الآخر»

ترشيحاتنا

اليونان: 70 حريقا في غابات إيلافوس خلال 24 ساعات

إيلون ماسك يتحدى قرار المحكمة العليا في البرازيل بسبب X.. ما القصة؟

أحكام صلاة العيد.. اعرف وقتها وصيغة التكبيرات لها

«الإجازة بكرا والعيد بعده»| فرحة بين المصريين عقب استطلاع هلال شوال.. وهذه مواعيد الصلاة

مفاجآت في تشكيل الأهلي ضد إنبي بالدوري

بعد ارتفاع أسعاره بنسبة 80%.. كعك العيد بالتقسيط وبدون فوائد| اعرف ازاي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل صدفة الحلقة 29 .. خالد الصاوي يضع مخططا جديدا

هيحصل بعد دقائق.. لن تتوقع تأثير الكسوف الكلي على البكتيريا والميكروبات

إمبراطورية ميم الحلقة 29.. عائلة مختار أبو المجد تتراجع عن بيع المنزل

كتف واحد .. سلمى أبو ضيف تتألق بإطلالة جريئة

فيديو

"أنا أقل خلق الله".. كزبرة يرد على منتقدي تكريمه بالجامعة البريطانية بمصر

8 آلاف وجبة.. تامر حسني يشارك في حملة "بنفسك وبإيدك"

تعليق قوي من هنا الزاهد عن قضائها أول رمضان بعد طلاقها

مشاهد لأول مرة من كواليس تصوير رامز جاب من الآخر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ