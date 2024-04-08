إمبراطورية ميم الحلقة 29.. عائلة مختار أبو المجد تتراجع عن بيع المنزل

شهدت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل “إمبراطورية ميم” العديد من الأحداث المثيرة، وهي حدوث مواجهة بين مختار أبو المجد (خالد النبوي) وابنه مروان (نورالنبوي) بعد أن قام بتزوير توقيع والده على بيع المنزل ، وبرر لوالده بحجة انه كان ينوي إنقاذه وليست التحالف ضده.

مادي (مايان السيد) تترك منزل مروان بعد أن تصادم معها وقال لها أن تساعده على خلق النزاعات مع والده ، ثم تقرر أن تذهب إلى مصحة نفسية لتتلقي علاج وأنها تعود إليه مجددا.

هاجر السراج (مني) تقرر أن تسترد المنزل بالقانون ، وقاموا بإجتماع ليتخذوا قرار التراجع عن بيع المنزل ويبلغوا والدهم مختار أبو المجد بهذا القرار.

يعرض مسلسل إمبراطورية م حصريا على قناة dmc دراما وdmc.

ملخص الأحداث

مسلسل "إمبراطورية م" تدور أحداثه بإطار الدراما الاجتماعية حول أب لديه 6 أبناء يتولى رعايتهم بعد وفاة زوجته، ومع تصاعد الأحداث يتمرد أولاده عليه ويطالبون بتنظيم انتخابات لاختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب، ولكن الأب يفاجأ في النهاية أن الذي يتم اختياره حاكم للبيت هو نفسه.

مسلسل “إمبراطورية ميم” من بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نشوي مصطفي ، نور النبوي، محمود حافظ ، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة