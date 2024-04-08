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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حركة الجهاد الإسلامي تعلن إلقاء قوات الاحتلال الإسرائيلي القبض على متحدثها الرسمي

طارق السلمي المتحدث
طارق السلمي المتحدث الرسمي باسم حركة الجهاد الإسلامي

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الاثنين، اعتقال طارق السلمي المتحدث الرسمي باسم الحركة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها عبر قناتها على تليجرام: "تدين حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إقدام جيش العدو على اعتقال طارق السلمي الناطق الإعلامي باسم الحركة، والتنكيل به، وتحمله المسؤولية كاملة عن سلامته".

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه اغتال عنصرين بارزين تابعين لـ حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في منطقة جنين، عبر غارة جوية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان له عبر صفحته على منصة إكس، إنه في إطار نشاط مشترك للجيش الإسرائيلي والشاباك، أغارت طائرة لسلاح الجو على سيارة استقلها عنصران بارزان تابعان للجهاد الإسلامي في منطقة جنين.

وأضاف: خلال الغارة تم القضاء على المدعو أحمد بركات الذي ارتكب عملية إطلاق النار في حيرميش في مايو 2023 التي أسفرت عن مقتل المواطن مئير تاماري، كما تمت مهاجمة المدعو محمد حواشين، قائد خلية للجهاد الإسلامي في جنين، وعنصرين آخرين غيرهما.

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