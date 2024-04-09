رضا عبد العال يفتح النار على مهاجم الأهلي بعد ضياع الأهداف.. تفاصيل

أكد الكابتن رضا عبد العال لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر، أنه أول مرة الأهلي يعكنن على جماهيره قبل العيد، وذلك بعد التعادل مع فريق إنبي بنتيجة 2-2.

وأضاف رضا عبد العال، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأهلي كان مستحوذ على الكرة بنسبة 70%، ولكن الأهلي لم يكن خطير على المرمى، وأن هناك علامات استفهام على مهاجم الأهلي موديست.

ولفت إلى أن محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، هو من ترجم العرضيات و الفرص لـ أهداف، ولكن موديست أضاع الكثير من الفرص، ولذلك على مدرب الأهلي مشاركة الأفضل.

وأشار إلى أن الفرص التي جاءت لـ أنطوني موديست كانت قد جاءت لـ كهربا لكانت أهداف، ولكان موديستكان يقوم بدور مدافع في نادي إنبي.