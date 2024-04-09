حقيقة اعتزام الحكومة رفع أسعار السلع التموينية وإلغاء الدعم.. تفاصيل

تحدثت بسمة أبو العزم، مدير تحرير مجلة المصور، عن حقيقة اعتزام الحكومة رفع أسعار السلع التموينية وإلغاء الدعم.

وقالت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد إن تلك شائعات ولا يوجد رفع لأي سلعة تموينية.



وأضافت أن الدولة تشن حملات رقابية في عيد الفطر للتأكد من توافر السلع الغذائية في المحال والمجمعات الاستهلاكية وعدم استغلال التجار.



وأكملت: وزارة التموين رفعت حالة التأهب خلال أيام عيد الفطر، موضحة هناك شائعات حول إلغاء الدعم على الخبز خلال المدة المقبلة، بهدف نشر القلق بين المواطنين فقط.