وفد كنسي يزور أوقاف البحر الأحمر ومديريات الخدمات لتهنئة المسلمين بعيد الفطر

استقبل اللواء ياسر حماية، رئيس المدينة، وفدًا كنسيًا برئاسة الأنبا إيلاريون، أسقف مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالبحر الأحمر، وذلك لتقديم التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك كما قام الوفد بزيارة لعدد من مديريات الخدمات فى مقدمتها مديرسة الأوقاف حيث كان فى استقبالة الدكتور هانى السباعى وكيل الوزارة ومديريى مديريات الخدمات .

حضر الاجتماع أيضًا القس بشير راعي الكنيسة الإنجيلية، والقمص والأب مينا عزيز مسؤول العلاقات العامة بكاتدرائية الأنبا شنودة، بالإضافة إلى القس داود صالح.

ورحب رئيس المدينة بالحضور الكريم، معبرًا عن سعادته بتلك الزيارة التي تعكس علاقات الأخوة والتلاحم بين أبناء الوطن.

وأكد حماية خلال الاجتماع على أهمية تبادل التهاني والزيارات بين أبناء الوطن، مشيرًا إلى أن ذلك يدل على سلامة وقوة النسيج الاجتماعي بين مختلف أطياف المجتمع، والذي يجمعهم روح المودة والمحبة.

وفي ختام اللقاء، دعا حماية الله عز وجل ليعيد هذه الأيام المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصرنا الغالية، وأن يعم السلام والاستقرار ببلادنا.

يُشار إلى أن هذا اللقاء يعكس التواصل الحضاري والديني الذي يسود بين أفراد المجتمع المصري، ويعكس روح التسامح والتعايش التي تسود في البلاد.