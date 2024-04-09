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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ إزالات فورية في مناطق متفرقة بحي جنوب الغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

كلف اللواء محمد صلاح، رئيس حي جنوب الغردقة، قسم التنظيم بالإدارة الهندسية، بتنفيذ إزالات فورية داخل نطاق الحي.

ونفذ قسم التنظيم بالإدارة الهندسية، عدة إزالات فورية تتمثل في أعمال أكشاك تسُتغل كبازارات وتتعدى على الشارع، وملاحقة لسور من الطوب والخشب والحديد والقماش والزجاج بمساحة 150 مترا مربعا متفرع من طريق الممشي السياحي.

كما تم تنفيذ إزالة فورية لأعمال حديثة عبارة عن مبانٍ طوب فقط بالدور الخامس العلوي على مساحة حوالي 100 متر، بالإضافة إلى تنفيذ إزالة فورية لأعمال إشغالات بمواد البناء المختلفة أدت إلى غلق الشارع ناحية الواجهة الخلفية للعقار رقم 7/ز تقسيم الإنتر شارع متفرع من طريق الممشي السياحي على مساحة حوالي 150 مترا. 

 

وأكد اللواء محمد صلاح، رئيس حي جنوب الغردقة، ضرورة الإزالة الفورية لجميع أشكال التعديات في المهد والتصدي بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية وتفعيل مواد القانون في هذا الشأن.

ووجه قسم التنظيم على تكثيف حملات ضبط مخالفات البناء، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء العشوائي وإزالة فورية لمخالفات البناء ورصد جميع مخالفات البناء والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم. 

الغردقة إيهاب رشاد رئيس حي جنوب الغردقة جنوب الغردقة قسم التنظيم بالإدارة الهندسية اللواء محمد صلاح رئيس حي جنوب الغردقة

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