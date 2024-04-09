توفير أتوبيسات مجانية لنقل المواطنين إلى مساجد الغردقة لأداء صلاة عيد الفطر

أعلنت محافظة البحر الأحمر، بالتنسيق مع إدارة مرور البحر الأحمر، عن توفير أتوبيسات بالمجان لنقل المواطنين بالمجان لتأدية صلاة عيد الفطر المبارك.

وأشارت الشركة إلى توفير 4 خطوط لسير الأتوبيسات كالتالي:

- الخط الأول، من ميدان الدهار مرورًا بجامع الدهار الكبير، ومرورًا بالجامع القطري، وجامع الميناء.

- الخط الثاني، من ميدان الدهار - طريق عرابية إلى جامع الميناء.

- الخط الثالث، من أمام قسم ثاني، مرورًا بشارع الحجاز ومبارك 5 ومبارك 8، إلى جامع الميناء.

- الخط الرابع، من منطقة أبو عشرة مرورًا بمبارك 5 ومبارك 8، إلى جامع الميناء.