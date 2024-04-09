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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يوجه بتكثيف سيارات السرفيس لتسيير الحركة لأداء صلاةعيد الفطر المبارك

مسجد الطابية بأسوان
مسجد الطابية بأسوان

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بتكثيف سيارات السرفيس سواء من الميكروباص أو أتوبيسات النقل الداخلى على الطرق والمحاور التي تشهد كثافات كبيرة من المواطنين والأسر لأداء صلاة عيد الفطر المبارك ، ولاسيما على طرق كورنيش النيل والسادات والسيل والمحمودية بمدينة أسوان .

ويأتي ذلك فى إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الفطر المبارك وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات الممكنة لتخفيف الأعباء ومشقة الحركة على المواطنين وخاصة قبل وأثناء وبعد أداء صلاة العيد والتنزه في الحدائق والأماكن العامة والترفيهية. 

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عيد الفطر

وكلف المحافظ بتخصيص بعض أتوبيسات النقل الداخلى لنقل المواطنين مجاناً في المسافة ما بين فندق توليب والمسجد الجامع لتخفيف مشقة التنقل لكبار السن والسيدات والأطفال الراغبين في الصلاة بالمسجد أو الساحة التي أمامه بميدان المدخل الشمالى .

وفى نفس السياق تم التنسيق مع مديرية الأمن ومديرية الأوقاف لتكثيف تواجد ضباط وأفراد المرور مع وضع حواجز ومصدات مرورية تفصل بين الأماكن المخصصة للسيدات وأخرى للرجال ، وخاصة في المسجد الجامع وساحة الصالحين التي تأتى ضمن 50 ساحة مفتوحة ، بالإضافة إلى 800 مسجد تم تخصيصها لصلاة عيد الفطر المبارك موزعة بجميع المراكز والمدن .

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