محافظ مطروح يستقبل وفدا كنسيا لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء ،بمكتبه ،القمص متى زكريا راعى كنائس مطروح القس كيرلس ميخائيل راعى كنيسة الملاك والأنبا بولا، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام وذلك لتقديم التهنئة لمحافظ مطروح مع آخر أيام شهر رمضان الكريم و حلول عيد الفطر المبارك.

ووجه محافظ مطروح الشكر لراعى كنائس مطروح على تهنئته الرقيقة ،مؤكداً على وحدة الصف وروح الألفة والمحبة التى تجمع بين أبناء الوطن في نسيج واحد بين المصريين جميعاً. مسلمين و مسيحيين ،مع المشاركة في جميع المناسبات التى تجمع بينهما في محبة وتسامح ،وروح التعاون واليد الواحدة التى تتكاتف في بناء الوطن والحفاظ عليه ومواجهة كافة التحديات.