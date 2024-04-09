أمريكا: نقل أسلحة مصادرة من الحرس الثوري إلى أوكرانيا

كانت مخصصة للحوثيين..

أفادت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) في 9 أبريل أن شحنة كبيرة من الأسلحة المصادرة كانت مخصصة لميلشيات الحوثي المدعومين من إيران في اليمن تم تسليمها إلى الجيش الأوكراني.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أنه تم إرسال أكثر من 5000 بندقية من طراز AK-47 ورشاشات وبنادق قنص وقذائف RPG-7 و500000 طلقة من ذخيرة 7.62 ملم إلى أوكرانيا. هذه العتاد الجديد يكفي "لتجهيز واحد من UKR BDE ببنادق أسلحة صغيرة"، بحسب ما أورده موقع كييف إندبندنت.

وصادرت الحكومة الأمريكية الذخائر من أربع سفن منفصلة تم نقلها من الحرس الثوري الإيراني إلى الحوثيين في اليمن بين مايو 2021 وفبراير 2023.

وفي أواخر العام الماضي، سلمت القيادة المركزية الأمريكية أكثر من مليون طلقة ذخيرة عيار 7.62 ملم إلى أوكرانيا تمت مصادرتها من الحرس الثوري الإيراني.

وكما هو الحال مع الشحنة المعلن عنها اليوم، تم الاستيلاء على الذخائر كجزء من دعوى مصادرة مدنية ضد الحرس الثوري الإيراني.

وينتهك هذا النقل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216، الذي يهدف إلى منع تدفق الأسلحة إلى الحرب في اليمن.

وشدد البيان على أن القيادة المركزية الأمريكية "ستواصل بذل كل ما في وسعها لتسليط الضوء على أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار ووقفها".