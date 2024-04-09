مستشار الأمن القومي الأمريكي: موقف حماس من اقتراح التهدئة أقل من مشجع

قال مستشار الأمن القومي الامريكي چاك سوليفان أن موقف حماس من اقتراح التهدئة أقل من مشجع حتى الآن.

وفي وقت سابق من اليوم، قال القيادي في حركة حماس محمد نزال، اليوم الثلاثاء، إن الحركة لم تتسلم أي مقترح أمريكي خلال المفاوضات الجارية في القاهرة بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، بل تسلمت مقترحا إسرائيليا.

وأضاف القيادي بحماس في تصريحات صحفية، أن الحركة تدرس المقترح الإسرائيلي الذي تسلمته عبر الوسطاء خلال المفاوضات، لافتا إلى أن المقترح الإسرائيلي لا يلبي مطالب الحركة.

وأوضح نزال، أن الاحتلال الإسرائيلي يتحدث فقط عن وقف مؤقت للنار في غزة، ويرفض الخروج من القطاع، لافتا إلى أن القوات الإسرائيلية تعيد التموضع فقط.