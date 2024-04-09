أرنولد وبيكر وباجسيتيتش وجوتا يشاركون في تدريبات ليفربول بعد العودة من الإصابة

شارك ترينت ألكسندر أرنولد والحارس أليسون بيكر وستيفان باجسيتيتش وديوغو جوتا، رباعي فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، في تدريبات الفريق الجماعية التي أقيمت اليوم /الثلاثاء/.

وأعلن النادي، عبر موقعه الرسمي، أن الرباعي عادوا من الإصابة وشاركوا في التدريبات التي أقيمت داخل مركز تدريب أكسا.

وكتب النادي، عبر صفحته الناطقة بالعربية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "ما يحلى العيد إلا بعودة اللي غاب اشتقنا لكم يا شباب".

ويستعد الريدز لمواجهة ضيفه فريق أتالانتا الإيطالي بعد غد /الخميس/ في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وكان جوتا قد تعرض للإصابة في الركبة خلال لقاء برينتفورد بالدوري الإنجليزي يوم 17 فبراير الماضي. كما سبق وتعرض أليسون بيكر وأرنولد لإصابة عضلية في فبراير الماضي.