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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمد ممدوح أول الحضور للعرض الخاص لفيلم شقو

محمد ممدوح
محمد ممدوح

يتوافد النجوم على العرض الخاص لفيلم شقو والذى يقام حاليا فى إحدى سينمات السادس من أكتوبر والذى يقوم ببطولته عمرو يوسف.

وحرص على حضور العرض الخاص الفنان محمد ممدوح أحد أبطال العمل.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم “شقو” طرحت  الإعلان الرسمي عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أبرز مشاهد الأكشن التي يقدمها بطله عمرو يوسف ومعه النجم محمد ممدوح، وظهرت النجمة دينا الشربيني في مشاهد رومانسية تعكس العلاقة التي تربطها بـ"شقو" في أحداث الفيلم، وظهرت أمينة خليل في دور راقصة وهي المرة الأولى التي تقدمها، وظهرت النجمة الكبيرة يسرا بلوك مختلف تماما على ما اعتاده منها الجمهور، وبصحبتها ثعابين.

ويعد النجم أحمد فهمي، ضيف شرف الفيلم، هو المفاجأة التي يقدمها الفيلم للجماهير.

“شقو” بطولة النجم عمرو يوسف وينافس به في موسم عيد الفطر المبارك، ويشارك في بطولته النجوم محمد ممدوح، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، والنجمة الكبيرة يسرا.

الفيلم من تأليف وسام صبري ويخرجه كريم السبكي وينتجه أحمد السبكي، وسيتم طرحه في مصر في العيد والدول العربية بعد العيد بعشرة أيام.

محمد ممدوح
محمد ممدوح
محمد ممدوح
محمد ممدوح
محمد ممدوح
محمد ممدوح
محمد ممدوح
محمد ممدوح
الفنان محمد ممدوح الفنان محمد ممدوح النجم أحمد فهمي النجمة دينا الشربيني دينا الشربيني محمد ممدوح يسرا

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