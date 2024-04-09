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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمن أمريكا في خطر.. البنتاجون يكشف استعدادات روسيا لنشر أسلحة بالفضاء

الأسلحة النووية
الأسلحة النووية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الثلاثاء، إن تحديث روسيا لأسلحتها الاستراتيجية، وخاصة تطوير الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، يعرض أمن الولايات المتحدة للخطر.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان لها، أن تواصل روسيا التركيز بقوة على تحديث الأسلحة الاستراتيجية، سيسمح لها بتعريض أراضي الولايات المتحدة للخطر، لا سيما الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وغيرها من أسلحة الجيل التالي. 

وأشار البنتاجون إلى أن روسيا تقوم بتطوير ونشر مجموعة من الأنظمة الفضائية المضادة بما في ذلك الأنظمة التي يتم إطلاقها من الأرض والأسلحة المطلقة من الجو والمدارية المضادة للأقمار الصناعية وأسلحة الليزر وأنظمة الحرب الإلكترونية والقدرات السيبرانية التي يمكن أن تهدد الأصول الفضائية العسكرية والمزدوجة الاستخدام.

ووفقاً لبيان البنتاجون، فإن الميزانية التي طلبتها الإدارة الأمريكية والتي تبلغ 188.1 مليار دولار للسنة المالية المقبلة التي تبدأ في أكتوبر تتضمن تحديث برامج الردع النووي، لافتا إلى أن طلب الميزانية كان مدفوعا "بالتهديد الروسي الحاد".

وفي فبراير الماضي، وجهت الحكومة الأمريكية، بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتهامات على روسيا زاعمة أنها تدرس نشر أسلحة نووية في الفضاء. 

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين، إن هذه الاتهامات تعتبر حيلة أخرى للبيت الأبيض. 

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، إن موسكو "كانت دائما تعارض بشكل قاطع وهي الآن تعارض نشر الأسلحة النووية في الفضاء".

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف في أواخر فبراير الماضي، إنه من غير المستحسن من كافة النواحي نشر أسلحة نووية في الفضاء الخارجي.

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