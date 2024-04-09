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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محارب الحلقة 29 .. براءة حسن الرداد وزواجه من ناهد السباعي

محارب
محارب

أذاعت قناة cbc الحلقة 30 والاخيرة من مسلسل محارب، والذي يتم عرضه بشكل حصري على شاشاتها، ويقوم ببطولته الفنان حسن الرداد.

وشهدت الحلقة العديد من الاحداث ، ومنها الحكم علي حسام “ أحمد زاهر ” بالاعدام ، بالاضافة الي الحكم علي جيهان “ نرمين الفقي” بخمس سنوات ، في قضايا فساد ، كما احيلت للنيابة بتهمة قتل ابنها بالخطأ. 

اما محارب “حسن الرداد ” فقد تم الحكم ببراته ، بالاضافة الي زواجه مع طليقه مرة اخري . 

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تدور أحداث مسلسل محارب في إطار اجتماعي تشويقي، حول الشاب محارب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتغيير حياته تماماً بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

شخصية محارب التي يؤديها حسن الرداد في المسلسل تعكس شخصية رجل بسيط بمعنى أن طلباته بسيطة وليس له أطماع في الحياة وأن أهم ما لديه في الحياة هي أسرته.

محارب يواجه داخل الأحداث صعوبات في حياته تعوق حلمه البسيط فيتعرض لمحنة صعبة متداخلة مع العديد من الشخصيات المهمة خلال المسلسل.

أبطال مسلسل محارب

مسلسل محارب بطولة أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي،، نرمين الفقي، سلوي عثمان ، منة فضالي، تامر عبد المنعم، غفران، محمود الليثي، ملك أحمد زاهر، ، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

محارب سلوي عثمان مسلسل محارب نرمين الفقي ناهد السباعي

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