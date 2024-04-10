أبرز عناوين الصحف| الرئيس يتبادل التهاني مع قادة الدول العربية بمناسبة عيد الفطر المبارك

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الأربعاء الموافق 10 أبريل، تبادل التهنئة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الثلاثاء، التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة، المستشار أحمد فهمى، بأن الرئيس السيسى أجرى اتصالا هاتفيا مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تبادل الزعيمان التهانى بمناسبة حلول العيد، متمنيين أن يعيده الله تعالى على البلدين، والأمتين العربية والإسلامية، بالأمن والاستقرار والرخاء، وأن يديم على شعبي مصر والإمارات الشقيقين الأمان والازدهار والتقدم.

كما ‎أجرى الرئيس اتصالا مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس (أبو مازن)، حيث تبادل الزعيمان التهاني بمناسبة العيد، وأعرب الرئيس عن خالص تمنياته لشعب فلسطين الشقيق بالخير والسلام والأمان، مؤكدا مواصلة مصر جهودها في مساندة الأشقاء في فلسطين على جميع الأصعدة، وبذلها جميع المساعي لحفظ حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أجرى الرئيس اتصالا مع الرئيس عبدالمجيد تبون، رئيس الجزائر، ومع الرئيس التونسى قيس سعيد، ومع الرئيس السوري بشار الأسد، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، ومع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، ومع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، كما تلقى الرئيس السيسى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، وتم تبادل التهنئة بحلول العيد المبارك، والإعراب عن التمنيات بأن يعيد المولى عز وجل هذه الأيام المباركة على الشعبين المصري والعراقي الشقيقين بالخير، وأن يشمل بكرمه الأمتين العربية والإسلامية ويرزقهما السلام والأمن والازدهار.

وجاءت أبرز عناوين الصحف كالآتي:

الأهرام



* مصر اليوم فى عيد.

- 1.7 مليار دولار استثمارات أجنبية فى الطاقة المتجددة.

- الرئيس يتبادل التهانى مع قادة الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

- المركزى: 6٫1 % ارتفاعا فى الدخل السياحى و20٫7 % زيادة فى إيرادات قناة السويس.

-قريبا.. تطبيق إلكترونى لخدمات البنوك والتبادل البحثى للمصريين بالخارج.

- وزير الصحة يحيل مسئولين بمستشفى بركة السبع للتحقيق بسبب عدم النظافة وغياب الأطباء.

- رانيا المشاط: تنظيم عمل الشركات الحكومية لتنفيذ وثيقة «ملكية الدولة».

- شيخ الأزهر وملك البحرين يتبادلان التهنئة بـ«عيد الفطر».

- تداول 11 ألف طن بضائع بموانى البحر الأحمر.

- إطلاق أوليمبياد للشركات الناشئة فى الجامعات بمشاركة 850 فريقا من 45 جامعة.

-المالية: 179 مليار جنيه آلت للخزانة العامة للدولة من «رأس الحكمة».

- سجل 33.1% مقابل 36.0% فى فبراير.. تراجع معدل التضخم السنوى لشهر مارس.

- الزمالك جاهز لـ «زعيم الثغر» .. و«السعيد» يعود للتشكيل.