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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء لبس الثوب الجديد.. 3 كلمات من الهدي النبوي للشكر والمغفرة

دعاء لبس الثوب الجديد
دعاء لبس الثوب الجديد

يكثر مع اقتراب صلاة العيد البحث عن دعاء لبس الثوب الجديد، حيث شرع الله سبحانه وتعالى لأمة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم عيدان، أحدهما عقب فريضة الصيام وهو عيد الفطر، والآخر عقب أداء فريضة الحج وهو عيد الأضحى.

دعاء لبس الثوب الجديد

دعاء لبس الثوب الجديد 

وقد ثبت دعاء لبس الثوب الجديد عن عمرو بن عون حيث قال أنبأنا ابن المبارك عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله ﷺ إذا استجد ثوبا سماه باسمه إما قميصا أو عمامة ثم يقول: «اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له».

وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «من لبس ثوبًا جديدًا فقال: «الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه».

وحول ثياب المرأة ذكرت دار الإفتاء، أنه من المقرَّر شرعًا أنَّ الحجاب من الواجبات الشرعية، وقد ورد الأمرُ به في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31]، والزِّيُّ الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة هو كل زِيٍّ لا يصف مفاتن الجسد ولا يشفُّ عمَّا تحته، ويستر الجسم كله ما عدا الوجه والكفين، وكذا القدمين عند بعض الفقهاء، ولا مانع كذلك أن تلبس المرأة الملابس الملونة بشرط ألا تكون لافتةً للنظر أو مثيرةً للفتنة، فإذا تحقَّقت هذه الشروط على أيِّ زِيٍّ جازَ للمرأة المسلمة أن ترتديَه وتخرج به.

ومن سنن لبس الثوب الجديد أن يبتدئ المسلم في لبس الثوب والنعل والسراويل وشبهها باليمين من كميه ورجلي السراويل ويخلع الأيسر، ثم الأيمن.

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دعاء العيد مستجاب 

يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرّحمة، يا صاحب كلّ نجوى، يا منتهى كلّ شكوى، يا كريم الصّفح يا عظيم المنّ يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربّنا ويا سيّدنا، ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألاّ تشوي خلقتي بالنّار، اللهمّ إنّي أسألك الثّبات في الأمر، و أسألك عزيمة الرّشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانًا صادقًا، وقلبًا سليمًا، وأعوذ بك من شرّ ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك ممّا تعلم، إنّك أنت علّام الغيوب.

اللهمّ زدنا ولا تَنقصنا، وأكرمنا ولا تهنّا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضِنا وارض عنّا، اللهمّ أعنّا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، الحمد لله ربّ العالمين، خلق اللوح والقلم، وخلق الخلق من عدم، ودبّر الأرزاق والآجال بالمقادير وحكم، وجمّل الليل بالنجوم في الظُلَمّ.

الحمد لله ربّ العالمين، الّذي علا فقهر، ومَلَكَ فقدر، وعفا فغفر، وعلِمَ وستر، وهزَمَ ونصر، وخلق ونشر.

الحمد لله ربّ العالمين، صاحب العظمة والكبرياء، يعلم ما في البطن والأحشاء، فرّق بين العروق والأمعاء، أجرى فيهما الطعام والماء، فسبحانك يا ربّ الأرض والسماء. 

الحمد لله ربّ العالمين، يُحب من دعاه خفيًا، ويُجيب من ناداه نجيًّا، ويزيدُ من كان منه حيِيًّا، ويكرم من كان له وفيًّا، ويهدي من كان صادق الوعد رضيًّا. 

الحمد لله ربّ العالمين، الّذي أحصى كلّ شيء عددًا، وجعل لكلّ شيء أمدًا، ولا يُشرك في حُكمهِ أحدًا، وخلق الجِن وجعلهم طرائِق قِددا. 

الحمد لله ربّ العالمين، الّذي جعل لكلّ شيء قدرًا، وجعل لكلّ قدرِ أجلًا، وجعل لكلّ أجلِ كتابًا. 

الحمد لله ربّ العالمين، حمدًا لشُكرهِ أداءًولحقّهِ قضاءً، ولِحُبهِ رجاءًولفضلهِ نماءًولثوابهِ عطاءً.

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موعد صلاة عيد الفطر

وجاء بيان توقيت صلاة العيد في وموعد صلاة عيد الفطر في جميع المحافظات، على النحو التالي:

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة: تقام في تمام الساعة 5:59 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الجيزة: تقام في تمام الساعة 6:01 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الإسكندرية: تقام في تمام الساعة 6:04 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الإسماعيلية: تقام في تمام الساعة 5:55 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في أسوان: تقام في تمام الساعة 5:57 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في أسيوط: تقام في تمام الساعة 6:02 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الأقصر: تقام في تمام الساعة 5:57 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في البحر الأحمر: تقام في تمام الساعة 5:50 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في البحيرة: تقام في تمام الساعة 6:02 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في بني سويف: تقام في تمام الساعة 6:06 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في بورسعيد: تقام الساعة 5:54 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في جنوب سيناء: تقام الساعة 5:53 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الدقهلية: تقام الساعة 5:58 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في دمياط: تقام الساعة 5:56 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في سوهاج: تقام الساعة 6:00 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في السويس: تقام الساعة 5:54 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الشرقية: تقام الساعة 5:58 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في شمال سيناء: تقام الساعة 5:49 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الغربية: تقام الساعة 6:00 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الفيوم: تقام الساعة 6:02 صباحًا.

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